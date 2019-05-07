مصر | "الكاوتش فرقع".. أقوال سائق السيارة النقل التي سقطت داخل مرور العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاوتش فرقع".. أقوال سائق السيارة النقل التي سقطت داخل مرور العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة الدقي بشمال الجيزة، برئاسة المستشار مهاب الصياد، لأقوال المتهم وهو سائق سيارة النقل والتباع، التي سقطت من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة، على وحدة الفحص الفني، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين وهم: الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي مهندس الفحص بالوحدة، وسائق السيارة والتباع، ووفاة سيدة ربة منزل، كانت تنهي أوراق داخل المرور، وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث.

وقال سائق سيارة النقل، إنه خلال قيادته للسيارة، قد "فرقعت" إطار السيارة، مضيفًا حاولت تهدئة السيارة في ذلك الوقت وتجنب الطريق منعًا للأضرار الناتجة عن فرقعة الإطار الخاص بالسيارة، ولكن لم أستطع منع ذلك.

وفي المقابل، استمعت النيابة، للتباع الخاص بسائق سيارة النقل، وقد نفى ماقاله السائق حول فرقعه إطار السيارة، مضيفًا أن إطار السيارة سليمة، والسيارة كانت على سرعة فائقة على الطريق.

فيما أوضحت معاينة النيابة، أن السيارة كانت تسير بسرعة فائقة، مما نتج عن وقوع هذا الحادث، وكاوتشات السيارة سليمة، لم يحدث بها أي ضرر.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة في وقت سابق، التحفظ على سائق السيارة داخل المستشفى، وذلك بعد سقوط السيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة، مما أسفر عن وفاة سيدة ربة منزل، كما أصيب رئيس وحدة المرور وسائق السيارة، فيما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

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وقررت النيابة العامة في وقت سابق، تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير الطبي وذلك إثر الإصابات التي لحقت بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة لمعاينة موقع سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة.

وتبين من المعاينة الأولية تهشم بعض السيارات التى يتم فحصها داخل داخل المرور وإصابات لعدد من المواطنين.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة بشارع السودان، وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرورية وسيارات المطافئ، وتحرر محضر بالواقعةوأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.