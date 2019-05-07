مصر | "سقف الغرفة وقع عليهم".. أقوال مهندس الفحص الفني بواقعة سقوط سيارة بمرور العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سقف الغرفة وقع عليهم".. أقوال مهندس الفحص الفني بواقعة سقوط سيارة بمرور العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، برئاسة المستشار مهاب الصياد، التحقيقات حول سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا على وحدة الفحص الفني داخل مرور العجوزة، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين وهم: الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي مهندس الفحص بالوحدة، وسائق السيارة والتباع، ووفاة سيدة ربة منزل، كانت تنهي أوراق داخل المرور، وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث.

فيما استمعت النيابة، لأقوال المهندس عبدالله مجدي مهندس الفحص بالوحدة، عقب استقرار حالته الصحية داخل مستشفى الشرطة، قائلا، أنه كان يجلس بصحبة الرائد إسلام الضبع، الضابط بوحدة مرور العجوزة، داخل غرفة الفحص، الكائنة بوحدة المرور، يباشرون أعمالهم، في فحص السيارات، وفوجئوا بسقوط سيارة داخل الوحدة، أدى لسقوط سقف الغرفة عليهم.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحفظ على سائق السيارة داخل المستشفى، وذلك بعد سقوط السيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة، مما أسفر عن وفاة سيدة ربة منزل، كما أصيب رئيس وحدة المرور وسائق السيارة، فيما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق، تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير الطبي وذلك إثر الإصابات التي لحقت بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة لمعاينة موقع سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة.

وتبين من المعاينة الأولية تهشم بعض السيارات التى يتم فحصها داخل داخل المرور وإصابات لعدد من المواطنين.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة بشارع السودان، وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرورية وسيارات المطافئ، وتحرر محضر بالواقعةوأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.