مصر | 13 يونيو.. مرافعة الدفاع في محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 13 يونيو.. مرافعة الدفاع في محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطره، مرافعة الدفاع عن المتهمين في جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" لجلسة 13 يونيو المقبل لمرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وبحضور شادى سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013 .