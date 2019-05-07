أخبار مصر | مجلس نقابة الصحفيين: الاعتداء على الزملاء ومقر 'صدى البلد' لن يمر بسهولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس نقابة الصحفيين: الاعتداء على الزملاء ومقر 'صدى البلد' لن يمر بسهولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، متابعته بقلق بالغ وانزعاج شديد، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقائع الاعتداء على موقع صدى البلد، وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به، من قِبل مجموعة من الأشخاص.

وقال المجلس في بيان له، إن محامي النقابة حضر مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد أعضاء المجلس هشام يونس ومحمود كامل مع زملائهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي.

وأكد البيان أن النقيب ضياء رشوان تواصل مع مكتب النائب العام لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المُعتدى عليهم.

وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم في مقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء، مؤكدًا أنه لن يمر بسهولة.

وشدد المجلس على أنه سيقف معهم بكل السُبل والأدوات القانونية والنقابية، حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم، ويوقع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.

وأكد المجلس أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها.

وتابع البيان: "سوف يعلن المجلس عن الإجراءات والقرارات التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة".

وتجري الأجهزة الأمنيّة تحقيقات موسعة في واقعة الاعتداء على صحفيين داخل مقر موقع "صدى البلد" الإخباري في منطقة الدقي من قبل 11 بودي جارد.

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، وأجرت القوات معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبت القوات أن هناك تحطيم في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابة بين الصحفيين والعاملين بالموقع.

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واتهم الصحفيون والعاملون المصابون، المنتج أحمد السبكي بتنفيذ الواقعة، وأنَّه استعان بـ11 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب، وأنه هاجم المقر اعتقاداً منه أن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة "صدى البلد"، فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو ".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المصابين والمعاينة، تم التحفظ على كاميرات الموقع، والكاميرات القريبة منه لفحصها وبيان ما إذا كانت سجلت الواقعة من عدمه، وتم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، بشأن الواقعة وحول اتهام أحمد السبكي لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

كما حرر "السبكي" محضرًا ضد قناة "صدى البلد" واتهمها بسرقة مسلسل "سوبر ميرو".

وكانت تقدمت شبكة قنوات صدى البلد بالشكوى، وتتعلق بمسلسل "سوبر ميرو"، الذي تلعب بطولته الفنانة إيمي سمير غانم، ووالدها سمير غانم، ويشارك في بطولة "سوبر ميرو" كل من: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وتقول الشكوى إن قناة صدى البلد تتضرر من ممارسات غير مشروعة تُمارس ضدها من قِبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع "كيوبك نت" الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة "السبكي" منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها، وذلك بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق، رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه، ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يُعرض قنوات صدى البلد التي أعلنت مسبقًا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كافة النواحي.

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" من بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سلطان، من تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.