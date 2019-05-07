أخبار مصر | 'الدفاع عن استقلال الصحافة' تدين اعتداء السبكي على موقع 'صدى البلد'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الدفاع عن استقلال الصحافة' تدين اعتداء السبكي على موقع 'صدى البلد' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن الطريقة التي هاجم بها المنتج أحمد السبكي مقر موقع "صدى البلد" مستعينًا بعدد من البودي جارد، وتجاهله لدور أمن الموقع، تمثل من الناحية القانونية، اقتحامًا واعتداءً صريحًا على العاملين بالموقع، سواء أكانوا عمالًا أو صحفيين، وهي الواقعة التي وثقتها كاميرات المراقبة بالموقع.

وتعتبر "العدل" سلوك "السبكي" ومن استعان بهم، جريمة تستوجب المحاكمة، خاصة أنها تمثل اعتداء صارخ، على مؤسسة صحفية معتدلة، تتسم بالأداء المهني، الذي يحترم الرأي العام، وحق المواطن في المعرفة.

وشدد "العدل" على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي تلك الواقعة، خاصة وأن الدولة يسودها القانون، وتعلي من شأنه، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يمارسها أصحاب رؤوس الأموال القذرة.

وأشاد "العدل" بتعامل صحفيى ورئيس تحرير موقع "صدى البلد"، الذين مارسوا حقهم القانوني، في تحرير محضر بالواقعة بقسم الدقي، والذي على أساسه بدأت النيابة العامة إجراء التحقيقات، في ملابسات الحادث، معلنًا تضامن اللجنة مع رئيس تحرير وصحفيي الموقع.

أشار "العدل" إلى أن موقع "صدى البلد" ليس طرفًا في أي خلاف، وأن حل أزمة المسلسل الذي كان سببًا في الواقعة، من اختصاص جهات أخرى، في مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صاحب السلطة على القنوات الفضائية، والذي بدأ بالفعل إجراءات، نظر الشكوى المتعلقة بإذاعته.

ودعا "العدل" جميع المؤسسات الصحفية، والمواقع الإبكترونية، للتضامن مع موقع "صدى البلد" ضد الاعتداءات التي تعرض لها، وإدانة مثل تلك التصرفات غير القانونية، من جانب الخارجين على القانون.

وتجري الأجهزة الأمنيّة تحقيقات موسعة في واقعة الاعتداء على صحفيين داخل مقر موقع "صدى البلد" الإخباري في منطقة الدقي من قبل 11 بودي جارد.

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، وأجرت القوات معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبت القوات أن هناك تحطيم في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابة بين الصحفيين والعاملين بالموقع.

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واتهم الصحفيون والعاملون المصابون، المنتج أحمد السبكي بتنفيذ الواقعة، وأنَّه استعان بـ11 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب، وأنه هاجم المقر اعتقاداً منه أن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة "صدى البلد"، فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو ".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المصابين والمعاينة، تم التحفظ على كاميرات الموقع، والكاميرات القريبة منه لفحصها وبيان ما إذا كانت سجلت الواقعة من عدمه، وتم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، بشأن الواقعة وحول اتهام أحمد السبكي لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

كما حرر "السبكي" محضرًا ضد قناة "صدى البلد" واتهمها بسرقة مسلسل "سوبر ميرو".

وكانت تقدمت شبكة قنوات صدى البلد بالشكوى، وتتعلق بمسلسل "سوبر ميرو"، الذي تلعب بطولته الفنانة إيمي سمير غانم، ووالدها سمير غانم، ويشارك في بطولة "سوبر ميرو" كل من: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وتقول الشكوى إن قناة صدى البلد تتضرر من ممارسات غير مشروعة تُمارس ضدها من قِبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع "كيوبك نت" الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة "السبكي" منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها، وذلك بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق، رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه، ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يُعرض قنوات صدى البلد التي أعلنت مسبقًا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كافة النواحي.

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" من بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سلطان، من تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.