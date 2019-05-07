أخبار مصر | جامعة "ماكروميديا" الألمانية تشكر فريق عمل "مصر تستطيع" على الاحترافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة "ماكروميديا" الألمانية تشكر فريق عمل "مصر تستطيع" على الاحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جامعة ماكروميديا الألمانية، الشكر إلى فريق عمل "دي إم سي"، والإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" على الاحترافية والالتزام أثناء تصوير البرنامج.

وكتب فايق خلال صفحته الشخصية على فيس بوك: "حاجة كده ترفع الراس، الشهادة موقعة من بروفسور كبيرة عندهم في الإعلام، وبعد ماشاف أساتذة الإعلام عندهم شغلنا".

ووجه فايق الشكر إلى فريق عمل برنامج "مصر تستطيع"، وهم: المخرج سامي أبو الخير، برديوسر مؤمن خاطر، المخرج المنفذ شريف مصطفي، رئيس التحرير شيماء البرديني، مدير التحرير إبراهيم الديب، مدير التصوير محمد عمر، تصوير أبانوب طلعت.