أخبار مصر | وزير الدفاع يصدق على إقامة 135 مائدة إفطار رمضانية بطاقة 828 ألف وجبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يصدق على إقامة 135 مائدة إفطار رمضانية بطاقة 828 ألف وجبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي علي إقامة 135 مائدة إفطار رمضانية موزعة بكافة محافظات الجمهورية، بإجمالي طاقة 828 ألف وجبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك تتركز في المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في التلاحم مع الشعب المصري ومشاركة المواطنين الاحتفال بشهر رمضان المعظم.

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وأقامت المنطقة المركزية العسكرية 43 مائدة رمضانية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا، كما قام الجيش الثاني الميداني بتنظيم 30 مائدة رمضانية بمحافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني .

وأقيمت 18 مائدة رمضانية بمحافظات السويس وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ.

وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنظيم 18 مائدة رمضانية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر وقنا وأسوان وسوهاج والوادي الجديد والأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية 5 موائد بمحافظة مطروح، وشاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتين بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبري .