أخبار مصر | بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السودانى الشقيق

قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية للأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الإتحاد الإفريقى لعام 2019، وفى إطار تضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق.

وتتمثل المساعدات المقدمة فى أدوية ومستلزمات طبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوادنى، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية لتجهيز وشحن المساعدات.

كما أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان .

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم فى أوقات المحن والأزمات .

