أخبار مصر | 'سلامة' ينظم جولة بالأهرام لتهنئة الصحفيين بالشهر الكريم: تخطينا أصعب المراحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'سلامة' ينظم جولة بالأهرام لتهنئة الصحفيين بالشهر الكريم: تخطينا أصعب المراحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بجولة تفقدية داخل إدارات المؤسسة المختلفة؛ لتهنئة الزميلات والزملاء بشهر رمضان المبارك.

واستمع "سلامة" خلال جولته إلى آراء الزملاء ومشكلاتهم، وشملت جولته إدارة التحرير بالأهرام اليومي، والمطابع، والتوزيع، والنقل، وعدد من القطاعات الأخرى.

وقال "سلامة" إن المؤسسة تسير بخطوات سريعة في ملف استثمار الأصول، مدللًا على ذلك بالمشروعات التي أصبحت أمر واقع و ملموس، ومن بينها المبنى الإدارى بالقرية الذكية، والمشروع الفندقي والتجاري والإداري الضخم في الغردقة، و3 كليات جديدة بجامعة الأهرام الكندية، ومزايدات النادي الاجتماعي، وأرض المعصرة، وغيرها.

وأضاف أن المؤسسة تخطت أصعب مرحلة واجهت هذه المشروعات، وهي الخاصة بإيجاد وسائل التمويل اللازمة لها؛ حيث بذلت مجهود كبير من خلال التمويل الذاتي أو المشاركة مع الغير، وإنهاء النزاعات والتصريحات القانونية لها، وهو ما ينعكس قريبًا في تحقيق موارد مالية جديدة تساعد على سد الفجوة التمويلية.

وطالب "سلامة" الزملاء، بالعمل المتواصل كونهم شركاء حقيقيين في تحمل المسؤولية وتجاوز التحديات الكبرى، لتظل مؤسسة الأهرام قوية ومنطلقة في مواجهة الصعوبات التي تقابلها خلال مسيرتها، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، حتى تتمكن من تحقيق هدفها في أن تكون مؤسسة اقتصادية متطورة.