انت الان تتابع المالية للبرلمان: العجز الكلي في الموازنة 15% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير المالية محمد معيط

قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة عملت على تجميع مقترحات كافة الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، موضحا: "بعد تجميع هذه المقترحات بلغ العجز الكلى المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أي وزارة"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وامحمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان.

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ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019 - 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.وفجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مفاجأة خلال الاجتماع، إذ وضعت مجلس النواب أمام خيارين، وقالت: "إما تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعديل موازنة الوزارة،