انت الان تتابع نائب: هيئة النقل العام تحتاج شخصية مثل كامل الوزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل كامل الوزير

قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن هيئة النقل العام تعاني العديد من المشكلات، والتي تحتاج إلى قيادة حكيمة للسيطرة عليها وعلاج الخلل بها، شخصية مثل وزير النقل الفريق كامل الوزير، يتميز بالحزم والنشاط والـفكار المتجددة، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة يحتاج إلى موارد جديدة، ويمكن استقدام هذه الموارد من خلال إعادة استغلال مساحات جراجات النقل العام غير المستغلة، فبعض الجراجات حجمها أكبر بكثير من العربات التي تستخدمه، ما يمكن استغلاله بعمل مشروعات على هذه الأراضي أو منح حق استغلالها أو بيعها لآخرين.

وأضاف زين الدين أن أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها المنظومة هو وجود فائض من الموظفين، والذين لا تجد لهم وظيفة محددة يأخذون عليها أجرهم، وبذات الوقت هناك عجز بعدد السائقين، ما يعني أن المنظومة بأكملها في حاجة إلى إعادة هيكلة بداخلها، مشيدا بمقترح وزارة النقل بتطبيق التحصيل الإلكتروني بعد اختلاسات القطاع،

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