شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية لعملاء التكافل الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، أن المؤسسة قامت بتقديم 4 ملايين جنيه مساعدات نقدية مقدمة للأسر الأكثر احتياجا من عملاء التكافل الاجتماعى، دعما للأسر استقبالا لشهر رمضان الكريم، حيث تم تقديم تلك المساعدات لعدد 36 ألفا 520 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من عملاء التكافل الاجتماعي بالمؤسسة وفروعها المنتشرة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأشار اللواء عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى أن هذا المجهود يأتي للعام الخامس على التوالي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في رعاية الأسر الأكثر احتياجا وتخفيفا العب عن كاهل الأسر، خاصة في الشهر الكريم، وأنه قد تم تقديم المساعدات في شكل نقدى لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها.

وأضاف «حمودة» أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية تقدم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية وتتنوع المساعدات بين مساعدات تعليم وحالات ملحة وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية وتعويضات وكوارث ونكبات وغيرها.