شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يقتل شخص ويصيب آخر انهال عليهما بـ«شومة» في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهال عامل بـ«شومة» على رأس شخصين آخرين في مشاجرة بينهم في منطقة الجبل الأصفر بالخانكة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، بسبب تدخل المجنى عليهُما للدفاع عن طفل يقوم المتهم بضربه في الشارع، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مسشتفى الخانكه العام، وتم إلقاء القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالي، بوجود مشاجرة ناحية الجبل الأصفر.

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تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتبين حدوثها بين طرف أول «ي ع» 52 سنه توفى متأثرا بإصابته «و ح م»، 37 سنة عامل، مصاب وطرف ثانى «م ا» 27 سنة عامل.

بسبب قيام الطرف الثانى بالتعدي بالضرب على أحد الأطفال أمام سكن الطرف الأول وأثناء قيامهما بمعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على الأول والثاني بالضرب مستخدماً عصا خشبية «شومه» محدثاً إصابة الأول التي أودت بحياته وإصابة الثاني وفر هاربًا.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط العصا الخشبيه المستخدمة في الواقعة ملوثة بالدماء وتم التحفظ عليها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.