شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من وزير المالية على شكوى وزير التربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من عدم وجود قيادة سياسية مؤمنة بتطوير التعليم، إذ قال: «وزارة المالية لا تمنحنا مليمًا واحدًا إلا بطلوع الروح».

وأضاف: «كل ما نطلبه من مبالغ مالية، نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب يتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ان نضخ أموال». كما حذَّر شوقي من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020.

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وتابع: «لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم، والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار».

وأوضح أن الوزارة طلبت 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص مبلغ 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التربية التعليم، قائلا «إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليارات من غير زيادة مرتبات المعلمين».

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقدَ في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء: «الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذين القطاعين، مؤكدًا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع».