شكرا لقرائتكم خبر عن «النادي الإعلامي» يعلن فتح باب التسجيل في ورشة السرد القصصي الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النادي الإعلامي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ورشة عمل «السرد القصصي الرقمي» مع المدرب والخبير الإعلامي ياسر الزيات. وتُقام ورشة العمل في الفترة من ١٢ مايو وحتى ١٦ مايو ٢٠١٩ من الساعة ١١ صباحا وحتى ٤ عصرًا.

وتستمر الورشة لمدة خمسة أيام، ويتعلم المشاركون بنهايتها أهمية صحافة العمق، وأنواعها، وأساليب السرد القصصي للوسائط المختلفة، وكيفية الكتابة لوسائط متقاطعة، وكيفية التخطيط لانتاج قصص رقمية وأدوات تنفيذها. ومن المقرر لأن يتم غلق باب التسجيل يوم الجمعة الموافق ١٠ مايو ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٢ ظهرًا.

للتقديم على الرابط التالي: