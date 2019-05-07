شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستقبل سفير نيبال بالقاهرة لبحث آليات التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جبندرا برصادا أريال، سفير دولة نيبال بالقاهرة، بمقر الوزارة، في حضور د. رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بشؤون الطلاب النيباليين الدارسين بالجامعات المصرية، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم، سواء في مرحلتى البكالوريوس أو الدراسات العليا.

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ووعد «عبدالغفار»، خلال اللقاء، بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين النبياليين، وحل كافة المشكلات التي قد تواجههم أثناء الدراسة في مصر، مؤكدا حرصه على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وتيسير كافة السبل والوسائل العلمية التي تساعدهم على تحصيل العلم والمعرفة، مشددا على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء دراستهم.

من جانبه، وجه سفير نيبال الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذي تقدمه لدولة نيبال، خاصة وزارة التعليم العالى لدعمها ومساندتها للطلبة النبياليين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والنيبالي.

وأكد «برصادا أريال» رغبة طلابه في الالتحاق بالدراسة في مصر، خاصة في مجالات العلوم الطبية، حيث سيتم تسجيلها على موقع السفارة، وذلك لتعريف الطلاب بأهمية الدراسة في مصر.