شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُرسل مساعدات طبية للشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية للشعب السوداني، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتتمثل المساعدات المُقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوادنى، إذ تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية لتجهيز وشحن المساعدات، كما أصدر الفريق أول، محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية لمصر، تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.