شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيران ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى. فيما أفادت الفضائية أن الإعلام الرسمى الإيرانى قال: إن روحانى سيبعث برسالة تؤكد تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووى.

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