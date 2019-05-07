انت الان تتابع نائب للحكومة: لماذا توقف إصدار تقرير معدلات الفقر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مفاجئ عن إصدار التقرير الخاص بنسب ومعدلات الفقر بالدولة في الآونة الأخيرة، موضحا أن التقرير هو الوحيد الذي يصدر بشكل رسمي عن الدولة، لتحديد معدلات المدرجين تحت خط الفقر، ما يترتب عليه وضع استراتيجيات وخطط منوط بها مجابهة ازدياد تلك النسب، ما ينعكس إيجابا بشكل مباشر على المواطن.
وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "إننا نفتح الباب على مصراعيه لإثارة حالة من البلبلة والجدال الواسع حول تلك النسب ومسببات لارتفاعها بهذا الشكل الفج، بسبب عدم وجود تقرير رسمي صادر عن الدولة يوضح هذه النسب بشفافية وموضوعية، خاصة بعد إصدار البنك الدولي تقريرا أشار فيه إلى أن نسبة 60% من سكان الدولة
وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "إننا نفتح الباب على مصراعيه لإثارة حالة من البلبلة والجدال الواسع حول تلك النسب ومسببات لارتفاعها بهذا الشكل الفج، بسبب عدم وجود تقرير رسمي صادر عن الدولة يوضح هذه النسب بشفافية وموضوعية، خاصة بعد إصدار البنك الدولي تقريرا أشار فيه إلى أن نسبة 60% من سكان الدولة المصرية يقعون تحت خط الفقر، أي ما يتراوح بين 60 إلى 63 مليون نسمة، من إجمالي الكتلة السكانية".
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، وتوضيح أسباب توقف إصدار ذلك التقرير، الذي يمثل أحد الملفات الحساسة التي تتصل بالأمن القومي.
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