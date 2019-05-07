تصاعد أزمة اقتحام بودى جارد «السبكي» لموقع صدى البلد

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صحفيو الموقع يحررون محضرا ضد "السبكي" ويتهمونه بالبلطجة.. ونقيب الصحفيين يبدي استنكاره ويرسل أحد أعضاء مجلس النقابة لمتابعة التحقيقات في القضية وملابساتها

تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، حدة الأزمة التي نشبت مساء أمس "الإثنين"، على خلفية اقتحام المنتج أحمد السبكي لموقع «صدى البلد الإخباري» الكائن بمنطقة الدقي، من خلال الاستعانة بـ12 "بودي جارد" بسبب الخلاف على إذاعة مسلسل "سوبر ميرو" للنجمة إيمي سمير غانم. حيث حرر رئيس تحرير الموقع، الكاتب الصحفي أحمد صبري، واثنان من الصحفيين العاملين به، وهما أحمد سالم وإسلام مقلد، بلاغا بالواقعة بقسم الدقي مساء أمس، يتهمون فيه المنتج أحمد السبكي والبودي جاردات التابعين له بالاعتداء على العاملين بالموقع وتحطيم بعض محتويات الموقع.

وحضرت قوة أمنية لمباشرة التحقيقات في القضية ومعرفة ملابساتها وتفاصيلها برمتها وإثبات وجود أي تلفيات من عدمه في محتويات الموقع، وفي المقابل حرر المنتج أحمد السبكي محضرا ضد الموقع. وأوضح أحد الصحفيين العاملين بموقع صدى البلد في تصريحات لـ"التحرير"، أن النيابة تستمع في الوقت الحالي لأقوال الشهود على الواقعة،

وحضرت قوة أمنية لمباشرة التحقيقات في القضية ومعرفة ملابساتها وتفاصيلها برمتها وإثبات وجود أي تلفيات من عدمه في محتويات الموقع، وفي المقابل حرر المنتج أحمد السبكي محضرا ضد الموقع.

وأوضح أحد الصحفيين العاملين بموقع صدى البلد في تصريحات لـ"التحرير"، أن النيابة تستمع في الوقت الحالي لأقوال الشهود على الواقعة، بشأن اقتحام الموقع، وملابسات الواقعة. وعلمت «التحرير» من مصدر مطلع بمجلس نقابة الصحفيين، أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان تلقى اتصالا هاتفيا من أحد مسئولي الموقع، والذي شرح له بدوره تفاصيل الواقعة منذ بداية الأزمة واقتحام "بودي جاردات" المنتج أحمد السبكي الموقع. Advertisements

وأبدى نقيب الصحفيين غضبه من الواقعة واستنكاره له، مؤكدا أنه سيرسل أحد أعضاء مجلس النقابة لحضور التحقيقات في النيابة ومساندة موقف الزملاء الصحفيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى متابعة تفاصيل القضية برمتها. وأكد النقيب للمسئول خلال الاتصال الهاتفي، أن النقابة لا تتأخر عن أى زميل أو مؤسسة صحفية في أي واقعة مثلما حدث في وقائع سابقة.

في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام -طلب عدم الإفصاح عن نفسه- أن لجنة الشكاوى التابعة للمجلس برئاسة جمال شوقي، قامت بعقد اجتماع لبحث النزاع على مسلسل "سوبر ميرو"، بعد تلقي شكوى من شبكة قنوات صدى البلد، وتضمنت الشكوى أن قناة "صدى البلد" تتضرر من ممارسات غير مشروعة تمارس ضدها من قبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع "كيوبك نت" الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، فإن شركة «السبكي» منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يعرض قنوات صدى البلد التي أعلنت مسبقا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كل النواحي. وأكد المصدر لـ"التحرير"، أن لجنة الشكاوى نجحت في حل النزاع الذي نشب بين قناتي "صدى البلد" و"النهار"، بسبب مسلسل "سوبر ميرو"، وجرى الاتفاق بينهما بشكل ودي، وسحبت "صدى البلد" الشكوى المقدمة ضد "النهار"، وتم الاتفاق على تسوية المشكلة. وأوضح المصدر أن اللجنة مارست حقها في التحقيق في الشكوى الواردة إليها وانتهت بحل الأزمة بين القناتين، مضيفا أن تصاعد الأزمة بعد ذلك بين إحدى القنوات والشركة المنتجة لا يتعلق بلجنة الشكاوى، قائلا "المجلس قام بدوره في حل الأزمة بين القناتين، ولكن الأزمة بين قناة وإحدى شركات إنتاج أمر لا يتعلق بنا على الإطلاق". وتدور أحداث مسلسل "سوبر ميرو"، في إطار كوميدي فانتازي، حول "ميرو" وهي من الأبطال الخارقة مثل "سوبر مان"، وغيرها من الشخصيات الخيالية وتعتبر قصة العمل مصرية بامتياز وغير مقتبسة من أى عمل أجنبي. "سوبر ميرو" بطولة كل من إيمى سمير غانم، وحمدى الميرغني، وملك قورة، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم سمير غانم، تأليف أحمد محيى، ومحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوى وإنتاج أحمد السبكى.

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