انت الان تتابع قرية الكنائس بلا مياه.. ومحافظ البحيرة للأهالي: مش هعيد كلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نظم العشرات من أهالي منطقة الكنائس التابعة لقرية بولين بمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة البحيرة، بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم، ما جعلهم يستخدمون طرق صعبة للحصول عليها، ورفعوا الأهالي لافتات معبرين عن غضبهم من انقطاع المياه، ومنها "احنا بنموت من العطش، نقطة مياه تساوي حياة، قرية الكنائس تستغيث عاوزين نشرب، من أجل قطرة مياه"، مطالبين اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة والمسؤولين بالمحافظة، بتوفير المياه لهم ومخاطبة رئيس شركة مياه الشرب بالتدخل لحل المشكلة التي يعاني منها المواطنين.

وأكد الأهالي، أن مياه الشرب مقطوعة عن القرية منذ عدة أشهر وأصبحوا يستخدمون مياه الترع التي جلبت لهم الأمراض، مؤكدين إنهم يحصلون على مياه الشرب بالسير على الأقدام لمسافة تعدت 5 كيلو من أقرب مسجد أو يقومون بشرائها من المحلات. وأشار الأهالي إلى أنهم ليس لديهم القدرة على شراء المياه باستمرار، مطالبين بتوصيل