شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تُقيم 135 مائدة إفطار بمحافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إقامة 135 مائدة إفطار رمضانية موزعة بكافة محافظات الجمهورية، وبإجمالي طاقة 828 ألف وجبة، تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك، ستتركز في المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لإستضافة أكبر عدد من الصائمين، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في التلاحم مع الشعب المصري ومشاركة المواطنين الاحتفال بشهر رمضان المعظمز

أقامت المنطقة المركزية العسكرية 43 مائدة رمضانية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا، كما قام الجيش الثانى الميداني بتنظيم 30 مائدة رمضانية بمحافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني أقيمت 18 مائدة رمضانية بمحافظات السويس وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ .

وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنظيم 18 مائدة رمضانية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر وقنا وأسوان وسوهاج والوادي الجديد والأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية خمس موائد بمحافظة مطروح، وشاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتين بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبرى.