شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تنظم حلقة نقاشية عن «الصحافة العلمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حلقة نقاشية عن الصحافة العلمية، تمهيدا للمؤتمر العلمي الأول الذي تعقده الجامعة نوفمبر المقبل، وضمت الجلسة النقاشية مجموعة من النخب منهم الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام، وأحمد يوسف مقدم البرامج وصحفي علمي، ومحمد يحيى، رئيس الاتحاد العالمي للصحفيين العلميين.

وخرجت الجلسة بمجموعة توصيات وتحديات أبرزها ما وصفه علم الدين بأن السوشال ميديا حلت أزمة الصحافة العلمية بدلا من وسائل الإعلام التقليدية، وأعطي بذلك مثال لبرامج نقلت العلم بشكل مشوق وسهل الفهم مثل الدحيح واسبتاليا وزتونة وجيروميديا وغيرهم.

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وقال علم الدين إن أحد أبرز التحديات هو وجود معلومات علمية مغلوطة وذلك ينقلنا لاستحداث مصطلح الـFake science والذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمعات، وتابع المؤسسة الصحفية القومية يجب أن تراجع وتعيد النظر في محتوياتها التي تقدمها ويجب أن تخصص مكان مستقر وثابت لتغطية العلم والشؤون العلمية.

وأوصى بأن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلقة وصل بين الإعلام والباحثين، وفي هذا الشأن قال يحيى إن هناك أزمة تواصل بين الإعلاميين والباحثين حيث يقول الباحثون إن الإعلاميين لا ينقلون كلامهم بشكل صحيح فيما يشتكي الإعلاميون من صعوبة التواصل مع الباحثين، نظرا لأنهم غير مدربين على الحديث مع الإعلام.

وأجمع المشاركون في الجلسة التي أدارها الدكتور حسين الأمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، على أن الصحافة المصرية تقدم العلم بشكل جاف، وعلى أن السوق المصري يفتقر إلى مصادر علمية باللغة العربية وقال يحي: «اعتقاد خاطئ أن الناس مش عاوزة تقرا في العلم على العكس»، وأشار إلى أن العلم لا يكتمل إلا إذا تم إيصاله بشكل صحيح.