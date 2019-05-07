شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 213 متهمًا من «أنصار بيت المقدس» للأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لجلسة الغد ٨ مايو، لاستكمال سماع مرافعة النيابة، مع سماع مرافعة المدعى بالحق المدني.

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