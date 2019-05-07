شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لأهالى «الكنائس» بسبب انقطاع المياه بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العشرات من أهالي قرية الكنائس التابعة لمجلس قرية بولين بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة البحيرة، بسبب انقطاع مياه الشرب عن القرية والقرى التابعة لها. رفع الأهالى لافتات مكتوب عليها «إحنا بنموت من العطش» و«نقطة مياه تساوي حياه» و«قرية الكنائس تستغيث عاوزين نشرب» و«من أجل قطرة مياه»، وطالبوا اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحيرة بحل مشكلتهم وتوفير مياه الشرب لهم.

خرج اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، من الديوان العام، وقابل الأهالى المحتجين، ووعدهم بحل المشكلة، موضحًا أن المواسير قديمة منذ 20 سنة، وأصبحت ضيقة لا تستطيع توصيل المياه بشكل كافي.