«الأعلى للإعلام» يدين الاعتداء على «صدى البلد» ويدرس اتخاذ «إجراءات رادعة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا أدان فيه الاعتداء السافر على مؤسسة «صدى البلد» الإعلامية، وأكد المجلس أنه يتابع الموقف ويدرس اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن في ضوء تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأكد المجلس إدانته التامة لأي اعتداء على أي صحفي أو أي مؤسسة إعلامية، وأشار إلى أن إجراءاته ستكون رادعة في هذا الشأن.
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