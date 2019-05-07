شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي» يصل النيابة للتحقيق في واقعة الاعتداء على العاملين بـ«صدى البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة شمال الجيزة، اليوم، الثلاثاء، التحقيق مع أحمد السبكي، المنتج السينمائي، فيما نسب إليه بالاعتداء على الصحفيين والموظفين بموقع «صدى البلد» الإلكتروني، والاستعانة بـ12 بودي جارد من أتباعه، ظنًا أن الموقع هو مقر القناة الفضائية التي عرضت مسلسل «سوبر ميرو» من إنتاج السبكي، خلال شهر رمضان الجاري.

ووصل «السبكي» إلى مقر النيابة، عقب القبض عليه، وكان بـ«الكلبشات». وتواجد بمقر النيابة الفنان حسن الرداد، لمؤازرة المنتج السينمائي. كما حضر عدد من الصحفيين والعاملين بـ«صدى البلد» إلى سرايا النيابة لسماع أقوالهم، بشأن الاعتداء عليهم.

وبدأت النيابة التحقيق مع طرفي الواقعة، بعدما تبادل أحمد السبكى، المنتج السينمائي، وعدد من الصحفيين بموقع «صدى البلد» الإخباري الكائن بمنطقة المهندسين، إذ اتهم «الأول» الطرف الثانى بالاعتداء عليه عند دخوله مقر الموقع، فيما اتهم الصحفيون المنتج السينمائى بأنه استعان بنحو 12 بودي جارد للاعتداء عليهم وتحطيم أدوات العمل، فجر أمس الأول.

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وجاء بتحقيقات النيابة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، أن «السبكي» حرر محضرًا بشأن سرقة قناة صدى البلد الفضائية لمسلسل «سوبر ميرو» من إنتاجه، والذى تقوم ببطولته الفنانة إيمى سمير غانم، وإذاعة الحلقة الأولى من المسلسل على القناة.

وتابع أنه ذهب إلى مقر الموقع الإلكتروني بالخطأ ظنًا منه أنه مقرًا للقناة التي تحمل نفس الاسم والتابعة لذات الإدارة المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، وفوجئ بأن القائمين على الموقع يوجهون له ومرافقيه السباب عندما استعلم عن مقر القناة الفضائية.

وأفادت التحقيقات بأن الصحفيين بموقع «صدى البلد» اتهموا «السبكي» باصطحابه 12 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا عليهم والعاملين بالضرب، بسبب ما يعتقده عن مسلسل «سوبر ميرو».

وكان فريق من النيابة انتقل إلى مقر الموقع، لإجراء المعاينات اللازمة، وتبين تحطيم عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابات بين الصحفيين والعاملين بالموقع، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وبيان ما إذا كانت سجلت الواقعة من عدمه.