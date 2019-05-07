شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب صدمته سيارة على طريق ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طالب بالدقهلية مصرعه، اليوم، الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبوره الطريق أمام مصنع الغزل والنسيج على طريق «ميت غمر – القاهرة»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام.

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تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بورد بلاغ من عدد من الأهالي بمدينة ميت غمر بوقوع حادث تصادم أمام مصنع الغزل والنسيج ومصرع شاب.

انتقل ضباط مركز ميت غمر، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى خالد عبدالحميد محجوب، 17 سنة طالب ومقيم قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، للطريق من أمام المصنع صدمته السيارة رقم 104253 ملاكي القاهرة ما أدي إلى وفاته في الحال.

وتمكنت المباحث من ضبط السيارة وسائقها ويدعى «أسامة. م. ص»، ومقيم بمحافظة القاهرة، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.