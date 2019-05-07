شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُرسل خطابًا للمديريات للاستعداد لامتحان «أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، الثلاثاء، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، والمقرر أن تبدأ يوم 19 مايو الجارى.

ووجه رئيس قطاع التعليم العام، في نص الخطابات، إنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فقد تضمن الخطاب تعليمات بالسماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو ورقي، والتنبيه على رؤساء اللجان بأنه في حالة حدوث عطل بجهاز «التابلت» أثناء أداء الطالب الاختبار أن يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير ضمانًا لحق الطالب.

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وطالب حجازي بالالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًا لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتأكيد على عدم استخدام المدارس التي تخصص كمقار للتقدير لإجراء الاختبارات في الفترة المسائية.

كما طالب مديري المديريات بضرورة تحديد المدارس الثانوية غير مكتملة البنية التكنولوجية لاتخاذ قرار بالموافقة على إجراء الامتحان بها ورقياً، لافتاً إلى أنه على مديري المدارس التنبيه على الطلاب للحضور مبكرًا في اليوم الأول فقط قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة وذلك لتسجيل الحضور إلكترونيًا.

وشدد الخطاب على ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بإعداد اختبار ورقي، أسوة بما كان يتم في الأعوام السابقة لكل من: (طلاب الدمج، والطلاب الذين يدرسون المواد العلمية باللغة الألمانية كلغة أولى، والطلاب الذين يدرسون اللغة الصينية كلغة ثانية، وبالنسبة لطلاب الصف العاشر بالمدارس الدولية، تتولى الإدارة التعليمية اختبارهم في المواد القومية كالمعتاد أسوة بالأعوام السابقة).

وشدد الدكتور رضا حجازي، على سرعة الانتهاء من خطة تسكين المدارس غير الحكومية (الخاصة-المعاهد القومية) على المدارس الحكومية الثانوية المجهزة بالشبكات، وتخصيص مقر أو مقرين (مدرستين) في كل إدارة تعليمية لتقدير الاختبارات الورقية واتباع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وإعداد تقرير يومي يرسل إلى قطاع التعليم العام بالوزارة، بالإضافة إلى زيادة عدد مقرات التقدير الإلكترونية بما يتناسب مع البعد الجغرافي لبعض الإدارات التعليمية على أن يتواجد بتلك المقرات المقدرين الذين تم الاستعانة بهم في اختبار مارس 2019 لنقل الخبرة إلى الآخرين.