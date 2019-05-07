شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يُكلّف عصام حسني للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الثلاثاء، قراراً بتكليف عصام حسنى عبده الجمال للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الصف. ويعتبر «حسني» من العاملين بالدرجة الأولى للمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتمويل وكان يشغل وظيفة رئيس وحدة الأخصاص.

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