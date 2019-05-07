شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار: إعلان نتيجة مسابقة «عيون كاميرا» السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت المقبل، احتفالية خاصة لإعلان نتيجة مسابقة «عيون كاميرا»، يعقبه افتتاح معرض للوحات الفوتوغرافية للفنانين المشاركين في المسابقة، وذلك بالتعاون مع نادي التذوق البصري فرع ثقافة بورسعيد.

وقالت الهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن «المتحف قام بتنظيم مسابقة «عيون كاميرا» خلال العام الماضي عن طريق إقامة عدد من معارض للصور الفوتوغرافية داخل المتحف، بالإضافة إلى المراكز الثقافية في مختلف محافظات مصر مثل بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية».

وأوضح د. ممدوح عثمان، مدير عام المتحف، أن تلك المعارض هي«بمثابة دعاية للمتحف»، لأنها تقدم صور فوتوغرافية التقطها 39 فناناً مصرياً لمقتنيات المتحف وقاعاته؛ مشيراً إلى أن الاحتفالية ستتضمن فقرات فنية وعروض التنورة.