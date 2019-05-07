شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة اقتحام أحمد السبكى و"البودى جارد" موقع صدى البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديوهات توضح لحظة اقتحام المخرج أحمد السبكى، وعدد من الـ"البودى جارد" موقع صدى البلد، بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو".

وتوضح الفيديوهات عملية الاقتحام والاعتداء على الصحفيين والعاملين، وتهشيم الاجهزة الخاصة بعمل الموقع.

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ومن جانبها فتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة حول الاتهامات المتبادلة بين المنتج أحمد السبكى وعدد من الـ"بودى جارد" من جهة، ومسؤلى ومحررى موقع "صدى البلد" من جهة أخرى، حول اعتداء الطرف الأول على الثانى واقتحامهم الموقع.

كان صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخبارى، حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكى بقسم شرطة الدقى، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودى جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمى سمير غانم.

كما حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولى الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.