شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مدارس الثانوى غير مكتملة البنية التكنولوجية تعقد الامتحانات بها ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد اختبار نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، والمقرر أن تبدأ يوم 19 مايو الجارى.

ووجه رئيس قطاع التعليم العام، فى نص الخطاب، إنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فقد تضمن الخطاب تعليمات بالسماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار فى تلك المادة سواء إلكترونى أو ورقى، والتنبيه على رؤساء اللجان بأنه فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار أن يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين و أخصائى التطوير ضمانًا لحق الطالب.

وطالب حجازى، بالالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًا لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتأكيد على عدم استخدام المدارس التى تخصص كمقار للتقدير لإجراء الاختبارات فى الفترة المسائية.

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وطالب رئيس قطاع التعليم العام، مديرى المديريات بضرورة تحديد المدارس الثانوية غير مكتملة البنية التكنولوجية لاتخاذ قرار بالموافقة على اجراء الامتحان بها ورقيا، لافتا إلى أنه على مديرى المدارس التنبية على الطلاب للحضور مبكرًا فى اليوم الأول فقط قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة وذلك لتسجيل الحضور إلكترونيًا.

وشدد الخطاب على ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بإعداد اختبار ورقى، أسوة بما كان يتم فى الأعوام السابقة لكل من: (طلاب الدمج، والطلاب الذين يدرسون المواد العلمية باللغة الألمانية كلغة أولى، والطلاب الذين يدرسون اللغة الصينية كلغة ثانية، وبالنسبة لطلاب الصف العاشر بالمدارس الدولية، تتولى الإدارة التعليمية اختبارهم فى المواد القومية كالمعتاد أسوة بالأعوام السابقة)

وشدد الدكتور رضا حجازى، على سرعة الانتهاء من خطة تسكين المدارس غير الحكومية (الخاصة-المعاهد القومية) على المدارس الحكومية الثانوية المجهزة بالشبكات، وتخصيص مقر أو مقرين (مدرستين) فى كل إدارة تعليمية لتقدير الاختبارات الورقية واتباع الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وإعداد تقرير يومى يرسل إلى قطاع التعليم العام بالوزارة، بالإضافة إلى زيادة عدد مقرات التقدير الإلكترونية بما يتناسب مع البعد الجغرافى لبعض الإدارت التعليمية على أن يتواجد بتلك المقرات المقدرين الذين تم الاستعانة بهم فى اختبار مارس 2019 لنقل الخبرة إلى الآخرين.

وتناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.