تأجيل محاكمة 154 متهمًا بقضية "لجان العمليات النوعية" لـ 14 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية المنعقدة، بمجمع المحاكم بطره تأجيل محاكمة 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وافراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة والتي كانت مقيدة برقم351 لسنة 2015 حصر نيابة امن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "لجان العمليات النوعية حلوان والقيوم، لجلسة 14 مايو لاطلاع، الدفاع على أوراق القضية .

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى القضاء العسكري .

وصرح عماد مبارك محامى 5 متهمين في القضية بأنه تم ادراج 31 متهمًا لمدة 3 سنوات على القوائم الإرهابية، وتتمثل إثار الإدراج في المنع من السفر أو ترقب الوصول لم هو بالخارج، وسحب جواز السفر، أو إلغاؤه أو عدم اصداره وفقد شروط حسن السمعة اللازم لتولى الوظائف العامة، والنيابية وتجميد الأموال اذا كانت تستخدم في ممارسة النشاط الإرهابي والمنع من ممارسة الأنشطة الدعوية والعامة تحت أي مسمى .

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة. وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.