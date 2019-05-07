"سوبيا مغشوشة".. تفاصيل ضبط 28 طنًا داخل مصنع "بير سلم" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم لمنع جشع التجار والتصدي لوقائع الغش التجاري لاسيما المواد الغذائية التي تشهد إقبال كبيرا من المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن أحد الأشخاص يتخذ من منزل تحت الإنشاء بمنطقة الهرم مصنعا غير مرخص لإنتاج وتعبئة "سوبيا" باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

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بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس والتحفظ على المضبوطات.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة داهمت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين المصنع المُشار إليه، وتم ضبط مالكه وبلغ إجمالي المضبوطات 28 طن "سوبيا" غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلا عن رصد مخالفات بالجملة أبرزها عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.