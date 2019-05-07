محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم لمنع جشع التجار والتصدي لوقائع الغش التجاري لاسيما المواد الغذائية التي تشهد إقبال كبيرا من المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن أحد الأشخاص يتخذ من منزل تحت الإنشاء بمنطقة الهرم مصنعا غير مرخص لإنتاج وتعبئة "سوبيا" باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس والتحفظ على المضبوطات.
عقب استصدار إذن من النيابة العامة داهمت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين المصنع المُشار إليه، وتم ضبط مالكه وبلغ إجمالي المضبوطات 28 طن "سوبيا" غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلا عن رصد مخالفات بالجملة أبرزها عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "سوبيا مغشوشة".. تفاصيل ضبط 28 طنًا داخل مصنع "بير سلم" بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.