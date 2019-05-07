"مافيهاش خدش واحد".. لغز العثور على جثة فتاة في موقع تحت الإنشاء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة بموقع تحت الإنشاء في مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى العميد فيصل محمد مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بقيادة اللواء عبد الحميد أبو الخير بالعثور على جثة فتاة بموقع تحت الإنشاء بمنطقة "دار مصر".

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد إكرامي البطران ومعاونه النقيب أحمد راغب، وتبين أن الجثة لفتاة في أواخر العشرينات من العمر، ترتدي كامل ملابسها، ولا تحمل ثمة أوراق تحقيق شخصية تفيد بهويتها.

وشكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر والمقدم مصطفى زيدان وكيل الفرقة وضباط وحدة مباحث القسم؛ للوقوف على ملابسات الواقعة من خلال فحص بلاغات التغيب ونشر أوصاف الضحية.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن المعاينة الأولية للجثة أثبتت عدم وجود آثار طعنات بالجسم أو خنق بالرقبة واصفا الأمر باللغز لاسيما تواجد الجثة بتلك المنطقة مختتما حديثه "الجثة مافهاش خدش واحد".

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