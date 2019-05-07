مصدر: مأموريات لضبط هاربين اثنين في سرقة سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مطلع على التحقيقات في واقعة سرقة سيارة نقل أموال بداخلها نحو 12 مليونا و490 ألف جنيه بمدينة الشيخ زايد إن مأموريات تلاحق متهمين اثنين هاربين.

وأكد المصدر أن التحريات أثبتت تورط 8 متهمين في الواقعة، لافتا إلى أن ضباط فريق البحث على بعد خطوات قليلة من إسدال الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام بعد القبض على 6 متهمين وإعادة 75 % من المبلغ المستولى عليه.

واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى جهود قطاع أكتوبر وقسم المساعدات الفنية في حل لغز القضية في غضون ساعات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

يترأس فريق البحث اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش القطاع وضباط وحدة مباحث قسم أول الشيخ زايد بقيادة الرائد كريم سمير وبمشاركة الرائد معتصم رزق معاون أول مباحث قسم ثالث أكتوبر.