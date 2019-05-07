نشر أولى نتائج التحقيق بحادث احتراق الطائرة الروسية خلال أسبوع للحد من الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن مصدر بالقوات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن نشر أول نتائج التحقيق في حادثة احتراق طائرة "سوخوي سوبر جيت-100" بعد هبوطها اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو، لافتا إلى أن الخبراء المشاركين بالتحقيق في الحادث، سيستخدمون في عملهم تسجيلات الفيديو من خارج وداخل الطائرة.

وقال المصدر، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، إنه سيتم في التحقيق استخدام تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة الموجودة في المطار، وكذلك تسجيلات الفيديو التي صورها شهود عيان في المطار وداخل الطائرة.

وأضاف "نشر أول نتائج التحقيق في الحادثة قد يتم خلال أسبوع واحد ... القانون الروسي يقضي بمهلة 30 يوما لنشر نتائج التحقيق، وبسبب الأهمية الكبيرة لهذا التحقيق سيتم اتخاذ قرار حول نشر أول النتائج خلال الأسبوع القادم، من أجل وقف انتشار الشائعات الكاذبة".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق مصرع 41 شخصا أثناء هبوط طائرة سوخوي سوبر جيت-100 اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران فيها.