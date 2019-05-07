محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا أدان فيه الاعتداء السافر على مؤسسة إعلامية هي صدى البلد، مؤكدًا أنه يتابع الموقف ويدرس اتخاذ عدد من الإجراءات في ضوء تحقيقات النيابة العامة.

وأكد المجلس إدانته التامة لأي اعتداء على أي صحفي أو أي مؤسسة إعلامية.

وأشار إلى أن إجراءاته ستكون رادعة في هذا الشأن.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأعلى للإعلام يصدر بيانًا رسميًا بشأن الاعتداء على مقر "صدى البلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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