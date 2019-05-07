تاريخ الماسونية في العالم العربي.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتورة هيثم الحاج علي، في سلسلة تاريخ المصريين كتابًا بعنوان (تاريخ الماسونية في العالم العربي) تأليف الدكتور وائل إبراهيم الدسوقي.

يحاول الكاتب إلقاء الضوء على تاريخ الماسونية العام من خلال وثائقها وكتابات الماسون الغربيين ودساتيرهم.

كما يناقش الكاتب عبر فصول الكتاب الخمسة المصطلح والمبادئ الأساسية والجذور التاريخية للماسونية في العالم، والهيئة التنظيمية للمحافل الماسونية، وكذلك يتناول مؤامرات السلطات الاستعمار ية ضد الأمة العربية ودور الماسونية فيها، كذلك مؤامرتها ضد الخلافة الإسلامية

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وحسب بيان، اليوم، يتناول الكتاب أيضا مسألة استغلال الصهيونية للمحافل الماسونية وما كتب في بروتوكولات صهيون ومدى صدقها.

وما هي أصول الماسونية وعلى ضوء المكتشفات الحديثة كمخطوطات قمران وما كتب عن جماعة سيون السرية أو فرسان الهيكل يضع الكاتب يده على العديد من الحقائق الجديدة عن تاريخ الماسونية ومدى قدمها في التاريخ الإنسانى.

ويتتبع الكاتب في جزء من الدراسة النشاط الماسوني في البلاد العربية من المحيط إلى الخليج.