"محلية النواب": هيئات النقل العام والنظافة بأولوياتنا وإعادة الهيكلة ضرورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التطوير وإعادة الهيكلة لهيئات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وهيئات النظافة في القاهرة والجيزة، محل اعتبار واهتمام من قبل اللجنة، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بالإدارة المحلية، خاصة أنه لم يعد من المقبول حجم الخسائر التي يتم تحقيقها، مع خدمة دون المستوى.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدًا أن الملف به العديد من التحديات الكبيرة، والتي تتطلب جانبًا من الرشد والتدبر والوصول إلى حلول على أرض الواقع للتغلب على هذه الإشكاليات التي تعاني منها هذه الهيئات، ومن باب المسؤولية الوطنية رأينا فى اللجنة أن نضع هذا الملف على أولوياتنا، للنقاش والحوار في رؤى وأفكار من شأنها أن تتغلب على إشكاليات هذه القطاعات التي تكلف الدولة مليارات دون تقديم الخدمة المطلوبة أو تحقيق حتى عائد لمصروفاتها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه خلال الأيام الماضية تمت مناقشة الموازنات الخاصة بهم بالعام المالي الجديد، ورأينا كمًا من الأرقام والموارد المالية التي تتطلب الوقفة الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات التي تصرف بهذه الهيئات، مستشهدا بهيئة النقل العام بالقاهرة التي تأتي نسبة المرتبات بموازنتها بواقع 55% من إجمالي الموازنة، وأيضا هيئة نظافة الجيزة تتجاوز نسبة المرتبات من الموازنة نسبة الـ70%، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ولا يكتب النجاح لأي مشروع توجد به هذه النسب للمرتبات من أصل الموازنات.