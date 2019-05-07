الأحد..حفل إفطار جماعي بالجامع الأزهر في ذكرى إنشائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

ينظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى، الأحد المقبل، بالجامع الأزهر، بحضور عدد من كبار العلماء والمسئولين والقيادات، بمناسبة مرور 1079 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتتضمن الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة تعقد على مدار اليوم، وهي: ركن للخط العربي، وركن نور، وركن أفريقيا، وجولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر، فضلًا عن منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لحوالي 2500 شخص، ثم تقام صلاة القيام، وبعدها حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم.

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وتقيم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر احتفالية في جميع فروعها على مستوى العالم بمناسبة ذكرى إنشاء الجامع الأزهر، وتنظم المناطق الأزهرية أمسيات دينية في ذلك اليوم في جميع محافظات مصر تحت عنوان (الأزهر... عطاء ممتد لأكثر من 1000 عام).

ويفتح الجامع الأزهر أبوابه في يوم الاحتفالية أمام الجمهور ووسائل الإعلام من الساعة العاشرة صباحًا.

كان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وافق على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ مناسبة احتفالية كل عام.