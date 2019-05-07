مصر | تأجيل مرافعة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"عنف الظاهر" أول يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"عنف الظاهر" أول يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل مرافعة الدفاع لمتهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما في "أحداث عنف الظاهر" وذلك لجلسة أول يونيو القادم لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.