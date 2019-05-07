مصر | تعاون بين "العدل" و"الاستثمار" لإنشاء مكاتب توثيق بمراكز خدمة المستثمرين

وتناول اللقاء بحث أوجة التعاون بين الوزارتين فى مجال خدمة المستثمرين وتيسير خدمات التوثيق ضمن الخدمات التى تقدم لهم بمراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، حيث تم الاتفاق على إنشاء مجموعة من مكاتب التوثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين التي تم انشاءها حديثا بمحافظات جنوب سيناء وقنا والمنيا على ان تعمل بشكل مميكن بالكامل وفقا لمنظومة الشباك الواحد والتي تم اعتمادها في جميع اعمال التطوير التي تقوم بها وزارة العدل في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

ومن ناحية اخري تناول اللقاء مناقشة مدى امكانية توفير وزارة الاستثمار بعض المقرات الصالحة لانشاء مكاتب توثيق على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين بشكل عام مواكبه لخطة وزارة العدل فى تطوير خدمات التوثيق للمواطنين.