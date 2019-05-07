مصر | "الداخلية" تكشف تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية بقنا ومصرع اثنين وضبط آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تكشف تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية بقنا ومصرع اثنين وضبط آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية بقنا ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط آخر وهروب آثنين آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

وكانت أجهزة الأمن كثفت الجهود المبذولة لرصد وتتبع أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، سبق قيامه بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بقرية الحسينات محل سكنه بدائرة مركز أبو تشت بغرض إستعراض القوة وقيامه في وقت لاحق بالتشاجر مع آخر " محدد " نتج عنها إصابة ربتى منزل ومزارع بأعيرة نارية حال تدخلهم لفض المشاجرة.

وتم وضع خطة بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقنا باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، لإستهداف العنصر المذكور وضبطه.

ووردت معلومات مفادها إختبائه وأربعة عناصر إجرامية آخرين شديدى الخطورة بالمنطقة الزراعية بزمام قرية الحسينات دائرة المركز وسبق إتهامهم فى العديد من قضايا.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة مُكبرة بمشاركة الجهات المعنية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بقنا لإستهداف تلك العناصر الإجرامية، ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور.

وأسفر ذلك عن مصرع إثنين من العناصر الإجرامية وعُثر بحوزتهما على ( بندقية آلية - 35 طلقة - 2 خزينة - بندقية خرطوش).

وكما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى ثالث وبحوزته (بندقية آلية - 15 طلقة لذات العيار)، وتمكن إثنين من العناصر الإجرامية من الهرب داخل الزراعات، كما عُثر على دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية "جار فحصهما".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتكثيف الجهود لضبط المتهمَيْن الهاربَيْن.