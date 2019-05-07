مصر | "في ظروف غامضة".. العثور على جثة فتاة مجهولة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في ظروف غامضة".. العثور على جثة فتاة مجهولة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة عشرينية، بموقع تحت الإنشاء، دائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم اكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة فتاة بموقع دار مصر " تحت الإنشاء"، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له، وعثر على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بحوزتها أية أوراق تفيد هويتها، وتبين عدم وجود أية طعنات أو آثار خنق بالجثة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لهوية الفتاة المعثور على جثتها.