مصر | "الأمن العام" يضبط 279 تاجر مخدرات و213 قطعة سلاح خلال مداهمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 279 تاجر مخدرات و213 قطعة سلاح خلال مداهمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 213 قطعة سلاح ناري، 279 قضية مخدرات، 55 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 31 مُتهَما لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، و276 دراجة نارية مخالفة.

كما ضبطت القوات 28896 مخالفة مرورية، 1303 مخالفة مرافق، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 73653 حكم قضائي متنوع.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يشار الى انه يشارك فى الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى.

