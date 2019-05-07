مصر | "الجارة كلمة السر".. سقوط 4 أشخاص اختطفوا طفلا لطلب فدية من والده بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجارة كلمة السر".. سقوط 4 أشخاص اختطفوا طفلا لطلب فدية من والده بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من أحد الأشخاص ( مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم ) بغياب نجله 10 سنوات طالب بالمرحلة الابتدائية ) عقب خروجه من المنزل متوجهًا إلى المدرسة.
وأضاف أنه أثناء قيامه بالبحث عنه قرر له أحد الأشخاص بمشاهدته لسيدة وشخص مجهولان حال قيامهما باصطحاب الطفل من أمام المدرسة داخل سيارة ملاكي وانصرفوا.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن الوطني والأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة أربعة أشخاص (ربتي منزل شقيقتين إحداهن جارة المبلغ، طالبين - مقيمين بسوهاج ).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الحصول على فدية من والد الطفل، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قامت إحدى ربتى المنزل وأحد الطالبين بإستدراج الطفل أثناء توجهه إلى المدرسة إلى السيارة المضبوطة ( مستأجرة - قيادة أحد الطالبين ) وبمساعدة جارة المبلغ الأولى،وأن سرعة ضبطهم حالدون طلبهم مبلغ الفدية من أهلية الطالب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.