مصر | "الجارة كلمة السر".. سقوط 4 أشخاص اختطفوا طفلا لطلب فدية من والده بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجارة كلمة السر".. سقوط 4 أشخاص اختطفوا طفلا لطلب فدية من والده بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بسوهاج بغرض طلب فدية وإعادته سالمًا لأهليته.

وتلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من أحد الأشخاص ( مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم ) بغياب نجله 10 سنوات طالب بالمرحلة الابتدائية ) عقب خروجه من المنزل متوجهًا إلى المدرسة.

وأضاف أنه أثناء قيامه بالبحث عنه قرر له أحد الأشخاص بمشاهدته لسيدة وشخص مجهولان حال قيامهما باصطحاب الطفل من أمام المدرسة داخل سيارة ملاكي وانصرفوا.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن الوطني والأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة أربعة أشخاص (ربتي منزل شقيقتين إحداهن جارة المبلغ، طالبين - مقيمين بسوهاج ).