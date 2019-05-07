مصر | ضبط مدير شركة ببورسعيد جمع 50 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير شركة ببورسعيد جمع 50 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مدير شركة ببورسعيد لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتها 50 مليون جنيه خلال عام.

ووردت معلومات لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، عن أحد الأشخاص (مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصديرمقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد) لقيامه بالإشتراك مع آخر (صاحب مكتب إستيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد)؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما.

ويقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (50،000،000) خمسون مليون جنيه مصري.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب.