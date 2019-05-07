مصر | المشدد 6 سنوات والغرامة لبائعة متجولة خطفت طفلة للتسول بها بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات والغرامة لبائعة متجولة خطفت طفلة للتسول بها بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، بمعاقبة بائعة متجولة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بخطف طفلة للتسول بها بمنطقة الوراق.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، قيام "سيدة ياسين"بائعة متجولة، بخطف الطفلة "دنيا.أ" والتي تبلغ من العمر سنتان، وذلك بأن انتهزت فرصة تواجدها مع والدها ثم حملتها خلسة وأبعدتها عن ذويها، بقصد استغلالها في أعمال التسول وعرضها على المارة لاستعطاف قلوبهم بغية الشفقة عليها بصدقة وكان ذلك بغرض الربح المادي.